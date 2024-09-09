ポルトガル代表は現地時間９月８日、UEFAネーションズリーグ・リーグAグループ１の第２節で、はスコットランド代表とホームで対戦。開始７分で先制を許すも、後半にブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）とクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）がゴールを奪い、２−１の逆転勝利を収めた。英公共放送『BBC』によれば、後半から出場したルベン・ネベス（アル・ヒラル）がインタビューに対応。クラブ