Nintendo Switch用に発売される「ゼルダの伝説」シリーズの最新作は、ゼルダ姫が「囚われの姫」という役割から脱する設定が新しい。ゼルダは「カリモノ」の力でオブジェクトを“借りて”複製をつくり出しながら、困難を乗り越えていく。