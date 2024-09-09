７日に行われたパリパラリンピックの車いすテニス男子シングルス決勝で、１８歳の小田凱人（東海理化）がアルフィー・ヒューエット（英）を６―２、４―６、７―５で破り、この種目で史上最年少の金メダリストとなった。三木拓也（トヨタ自動車）と組んだ男子ダブルスの銀に続き、今大会二つ目のメダル獲得。小田の主な一問一答は次の通り。――金メダルの感想は。「このために生まれてきたなと今日、ちゃんと再確認できた