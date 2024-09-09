中日の中田翔内野手（３５）が９日、自身のインスタグラムを更新し、大阪桐蔭高時代にバッテリーを組んだ元女房役で今季限りでの引退を発表した西武の岡田雅利捕手（３５）へのメッセージを寄せた。中田は甲子園出場時のハプニングシーンとして有名な岡田とのツーショットを掲載。「まさが引退します！！」との書き出しに始まり「皆さん引退試合行って沢山の笑顔を送ってあげて下さい！！あいつは、泣き虫やからすぐ泣くと思