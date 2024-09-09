大井競馬場で9月12日(木)に行われる東京記念(3歳上・SII・ダ2400m)の枠順が確定した。 2歳時以来の重賞制覇狙うナッジは1枠1番、前走で六甲盃を制して南関東に再転入となるラッキードリームは2枠2番に入った。 そのほかにも、長距離戦が得意なカイル、トライアルで3着に入ったウラノメトリアなどが出走を予定している。発走予定日時は12日(木)の20時10分。枠順は以下の通り。 左から枠番、馬番、馬名()内は性