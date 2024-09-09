気象台は、午後8時12分に、洪水警報を国頭村、大宜味村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・国頭村、大宜味村に発表本島北部では、9日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。本島中南部、本島北部では、9日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■名護市□大雨警報・土砂災害9日夜遅くにかけて警戒・浸水9日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪