マブチモーター社長（当時）の妻子ら4人が殺害された連続強盗殺人事件で死刑が確定した守田克実死刑囚（73）が9日、東京拘置所で死亡した。法務省が発表した。守田死刑囚は転移性肝がん、大腸がんと診断され、拘置所内の病棟で緩和療法を受けていたという。【写真で見る】「マブチモーター事件」とは?確定判決によると、守田死刑囚は、小田島（畠山に改姓）鉄男元死刑囚（2017年に病死、当時74歳）と共謀。02年8月、千葉県松戸