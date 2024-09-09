サザンオールスターズが９日放送のＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」（午後７時）に生出演した。今年初のテレビ出演、「ＣＤライブ」にはグループとして初出演となったサザンは同局系スポーツ２０２４テーマ曲の「ジャンヌ・ダルクによろしく」と「恋のブギウギナイト」の２曲をフルサイズで初披露する。番組序盤、桑田佳祐、原由子らメンバー５人が登場すると、ＭＣの江藤愛アナウンサーは「『ライブ！ライブ！』