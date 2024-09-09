◇東都大学野球リーグ1部リーグ第1週第1日亜大3―2東農大（2024年9月9日神宮）亜大の杉山駿（3年＝西京）が一塁ベース上で何度もガッツポーズを繰り出した。2―2の9回2死三塁から勝ち越しの左前打。粘る東農大を振り切った決勝打に「全員でつくったチャンス。絶対、自分もつなぐ気持ちでいきました」と振り返った。両軍無得点の5回、死球で出塁すると2死二塁から右前打でチーム1、50メートル走5秒8の俊足を生かし、生