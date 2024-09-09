■コメント欄には祝福の言葉が続々 NHKの音楽番組『Venue101』公式Instagramにて、9月7日の放送回に出演したBE:FIRST・Number_i・ME:Iの集合ショットが公開された。 【写真】BE:FIRST・Number_i・ME:Iら『Venue101』メンバーによるLEOバースデー祝福ショット 生放送翌日の9月8日がBE:FIRST LEOの誕生日だったとのことで、テーブルにのったケーキを前にしたLEOを囲むようにBE:FIRSTメンバー