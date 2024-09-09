9月9日引け後に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■廃止―――――――――――――――― 常磐興産 [東証Ｓ]決算月【3月】9/9発表 TOB成立を条件に株主優待制度を廃止する。 株探ニュース