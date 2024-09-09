9月とは思えない猛暑が続いています。 【写真を見る】“過去最多” 猛暑日42日で「暑い」熊本県内4地点で9月の観測史上最高気温を記録 熊本市では今年の猛暑日の日数が42日となり、過去最多の記録を更新しました。 森明子 気象予報士「午後2時を過ぎたところです。強い日差しと地面からの照り返しで、上からも下からも暑さを感じます」 強い日差しとフェーン現象の影響で県内は厳しい暑さが続いています。 きょう（9