運送に欠かせない大きな船。 【写真を見る】大きさは東京タワーと同じ！？超大型船を作る造船所に密着組み立ては「超巨大クレーン」で80m上空からの景色は… 今回は世界最大級のモノづくりの現場、造船所を取材！ 出来上がった船を見送るのは、小学校の先生たち！？それには理由がありました。 長さ300ｍ以上の大きな船を作る『造船所』 熊本県長洲町の『ジャパン マリンユナイテッド』有明事業所。東京ド