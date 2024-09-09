天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは９日、東京都千代田区の東京ステーションギャラリーを訪れ、２０世紀後半のベルギーを代表する芸術家ジャン＝ミッシェル・フォロンの作品展を鑑賞された。会場では彫刻や絵画など約２３０点を展示。ブロンズ彫刻の作品「人」について説明を受けた天皇陛下は、「一つひとつの作品にメッセージが込められているのですね」と話されていた。