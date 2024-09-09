天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは9日、東京・丸の内の東京ステーションギャラリーで「空想旅行案内人ジャン=ミッシェル・フォロン」展を鑑賞した。「空想旅行案内人ジャン=ミッシェル・フォロン」展を鑑賞する天皇ご一家。右は東京ステーションギャラリーの冨田章館長=2024年9月9日午後4時18分、東京都千代田区、代表撮影ジャン=ミッシェル・フォロン（1934〜2005）は、ベルギーを代表するアーティストで、さわやかで一見