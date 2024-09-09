スティーブンス工科大学の教授であり、核兵器の歴史についてまとめるブログ・The Nuclear Secrecy Blogの運営者でもあるアレックス・ウェラースタイン氏が、Redditで偶然見つけた古いプレゼンテーション資料から国家機密扱いの熱核兵器弾頭の構造図を発見しています。Did Sandia use a thermonuclear secondary in a product logo? | Restricted Datahttps://blog.nuclearsecrecy.com/2024/09/04/did-sandia-use-a-thermonuclear-s