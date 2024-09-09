モデル、女優の桃月なしこが発売中の「月刊少年チャンピオン」（秋田書店）最新号で表紙、巻頭グラビアを飾った。 【写真】桃月なしこのオトナな日常にドキッ 月チャン10月号の表紙を飾った桃月なしこはテレビ、スクリーン、誌面と場所を選ばず活躍し、ますます魅力的に進化中。そんな日常にフォーカスしたグラビアが収められた。朝の寝起き、仕事で衣装チェックをする様子、帰宅後ストレッチをする様子、夜リラ