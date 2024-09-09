韓国・坡州の倉庫火災の現場＝9日（京畿道北部消防災難本部提供・共同）【ソウル共同】韓国北部京畿道の消防当局は9日、同道坡州市で8日に発生した倉庫火災の現場で、北朝鮮がごみをぶら下げて韓国側へ飛ばしている風船に取り付けたとみられる起爆装置が見つかったと明らかにした。聯合ニュースによると、ソウル近郊の金浦空港付近で5日発生した工場火災の現場でも起爆装置が見つかり、消防が詳しい状況を調べている。いずれの