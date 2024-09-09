¡ØVtuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß¡Á±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¡Á¡Ù¡Ê¤µ¤«¤á¤¬¤Í¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×Web¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÂè3°ÌºîÉÊ¡ª º£¤ò¤È¤­¤á¤¯¿Íµ¤VTuber¡¦ÁðÂ¼¤·¤²¤ß¤Ï¡¢Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô130Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥È¥Ã¥×ÇÛ¿®¼Ô¤Ë¡£¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà½÷¤ò±ó¤¯¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤Ï¤º¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼ÔÂè1¹æ¡¦¥Ê¥Ê¥·¥Î¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÈà½÷¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ê¥Ê¥·¥Î¤òÈà½÷¤â