今回の自民党総裁選。党員や党友の票も重視される中、週末も熊本県内でさまざまな動きが見られました。 【写真を見る】熊本県内でも動き「自民党総裁選」一部の国会議員が支持を表明 林芳正 官房長官「逃げない・ぶれない・あきらめない。そういう気持ちで出馬を決意しました」 きのう8日、熊本を訪れた林芳正（はやし よしまさ）官房長官。 同じ旧岸田派の金子恭之（かねこ やすし）衆議院議員や馬場成志（ばば せいし）参