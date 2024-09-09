大相撲秋場所（東京・国技館）2日目の9日、幕内玉鷲（39）の初土俵からの連続出場が1630回となり、歴代1位の元関脇青葉城に並んだ。【写真】「まじ、やめたい」友人に打ち明けた過去39歳玉鷲、歴代1位に佐田の海に敗れ、2連敗となった玉鷲。それでも大きな拍手を浴び、「ここまで頑張ってきて良かった。いいご褒美」と照れくさそうに笑った。モンゴルにいる頃はホテルマンを志していた。20歳近くになってから相撲を始め