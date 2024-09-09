娘のももちゃんから宿題の丸つけをお願いされた、けえこ@ほわわん子育て絵日記(@howawan100)さん。手が離せない様子のけえこさんは、兄・りくくんにお願いすることにします。困惑した表情のりくくんが、妹の丸つけに対して思う気持ちと、その指導法とは…？ ©howawan100 ©howawan100 ©howawan100 ©howawan100 ©howawan100 ©howawan100