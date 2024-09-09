韓国ドラマスタジオ「Studio Dragon（スタジオドラゴン）」の日本スペシャルイベント『K-ドラマフェス 2024 with Studio Dragon』（10月12日、千葉・幕張メッセイベントホール）に向け、俳優オク・テギョンとイ・ジュンギからコメント映像が到着した。【動画】オク・テギョン＆イ・ジュンギの日本語も聞けるコメント動画スタジオドラゴンは『愛の不時着』『トッケビ』をはじめ、世界的ヒット作品を多数手がけるアジア最大規模