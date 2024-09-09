天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが、都内の美術展を鑑賞されました。午後4時すぎ、両陛下と愛子さまは、東京・千代田区にある東京ステーションギャラリーをご一家揃って初めて訪問されました。館内にはベルギーの著名な芸術家、ジャン=ミッシェル・フォロンの作品が展示されていて、ご一家はフォロン作品にたびたび登場する「リトル・ハット・マン」のブロンズ像を鑑賞されました。皇后さまは館長に「何で出来ているんですか?」と