千葉県匝瑳市飯塚の農産物直売所「ふれあいパーク八日市場」で8日、恒例の「新米まつり」が開かれた。県内でもコメの品薄状態が続いており、用意した1200キロの新米は約5時間で売り切れた。＜写真で見る＞コメの状態を確認する検査員特設テントで収穫されたばかりの「コシヒカリ」と「ミルキークイーン」を1キロ当たり570〜600円で販売。試食用としてミニおにぎりも振る舞われた。旭市の80代女性は「市内のスーパーで売って