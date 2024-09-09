YouTuberのヒカル（33）が9月7日にYouTubeチャンネルを更新。自身がプロデュースしたシャンプーを紹介する動画を公開した。その動画内で、関西コレクションを“枕コレクション”と揶揄したことが波紋を呼んでいる。この日は、シャンプーの在庫を大量に保管しているという倉庫で動画を回し始めヒカル。動画の中盤に差し掛かったところで、そのシャンプーを実際に知人に試してもらおうと、タレントのかとゆり（24）の自宅を訪れた。