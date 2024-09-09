ユーロ圏１０年債利回り格差伊１４５ｂｐ仏７２ｂｐに小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:07時点）（%） ドイツ2.233 フランス2.949（+72） イタリア3.68（+145） スペイン3.057（+82） オランダ2.523（+29） ギリシャ3.269（+104） ポルトガル2.857（+62） ベルギー2.84（+61） オーストリア2.745（+51） アイルラ