【AFP＝時事】青銅製の仏像としては世界最大の茨城県牛久市の牛久大仏（Ushiku Daibutsu）。9日、年に一度の大掃除が行われた。牛久大仏の高さは120メートルある。米ニューヨークの「自由の女神（Statue of Liberty）」像の台座を除いた高さの3倍近くある。大掃除を担当するのは、田口和幸（Kazuyoshi Taguchi）さん（54）と箕輪一美（Kazumi Minowa）さん（51）の2人。四半世紀近くにわたり、清掃作業に当たってきた。作業で