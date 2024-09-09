防衛省は９日、鬼木誠防衛副大臣が１０〜１２日の日程で韓国を訪問すると発表した。防衛省の政務三役の訪韓は２０１５年以来。国際会議「ソウル安全保障対話」に出席し、各国防衛当局者と会談する。日韓防衛当局間では懸案だった火器管制レーダー照射問題について６月に再発防止策に合意。これを受け、７月に韓国国防相が１５年ぶりに来日するなど関係正常化が進んでいる。