兵庫県斎藤元彦知事らが内部告発された問題をめぐり、県議会第2会派の維新の会が9日、斎藤知事に辞職を要求した。斎藤知事は同日夕、報道陣の取材に応じ「自分がどういう道を進んでいくかは、自分が決めていくのが大事だと思う」と述べ、辞職要求に応じない姿勢を改めて示した。一礼して記者の質問に答える兵庫県斎藤元彦知事=2024年9月9日午後5時1分、神戸市中央区、筋野健太撮影ほかの県議会4会派も12日に辞職要求を行う