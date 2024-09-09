後ろ盾だった維新から「辞職要求」を突き付けられた兵庫県の斎藤知事。これを受けて9日午後、取材に応じた知事の答えは。■“後ろ盾”一転そろう全会派一瞬、言葉を失った兵庫県の斎藤知事。この6時間半後、維新の県議団が副知事を訪ねます。日本維新の会県議団「斎藤知事におかれては知事の職を辞され、自身の立場と説明に対して民意を問い直すことを要請します」斎藤知事は選挙の後ろ盾だった維新から「辞職」と「出直