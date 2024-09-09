Tanologyが開発・運営する、ノートの画像から問題を生成できる暗記学習アプリ「すごい暗記帳」のユーザー数が13万人を突破した。ノートを撮影しAIが暗記問題を自動生成「すごい暗記帳」は、ノートを撮影するだけでAIが暗記問題を自動生成する、次世代暗記学習アプリ。昨年6月のリリース以来、13万人以上のユーザーに支持され、特に中高生に多く利用されている。またTikTokではプロモーション動画が330万回以上再生されるなど、ソー