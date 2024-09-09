「長野県産 クイーンルージュのパフェ」銀座コージーコーナーは、9月9日から、カフェ・レストラン併設9店舗で「長野県産 クイーンルージュのパフェ」をイートインで販売する。旬のフルーツを使ったデザートを届けている“旬のフルーツ直行便”シリーズに、長野県産「クイーンルージュ」を使用したパフェが登場する。クイーンルージュは、2021年から出荷が始まった新種の赤系ぶどう。種がなく皮ごと食べられ、シャインマスカットに