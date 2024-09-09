元日本代表MFの松井大輔氏が、９月９日に自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーとのフットサルを報告した。「フットサルしよう。で集まったメンバー」と綴り、大久保嘉人氏、本田圭佑、内田篤人氏と肩を組む４ショットを公開した。【画像】松井！ 大久保！ 本田！ 内田！ レジェンド勢ぞろいの豪華４ショットこの投稿に、「めっちゃ豪華なフットサル」「さすがレジェンドは違いますね！」「南アフリカメンバー」「一流ばか