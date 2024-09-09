長崎市の鈴木史朗市長は、「被爆体験者」訴訟で原告44人のうち15人を被爆者と認め、29人の訴えを退けた長崎地裁判決について「体験者の皆さまが望んだ判決と異なるのではないか。心中を察すると複雑な思いだ」と述べた。