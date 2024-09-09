お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）が9月9日に放送され、東洋経済新報社から発売中の『半径５メートルのフェイク論』を著した専修大学法学部教授・政治学者の岡田憲治氏がゲスト出演。現代のフェイクについて伺った。 大竹「世の中はネットとかがどんどん進化して、フェイクがフェイク