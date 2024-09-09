欧州株銀行株が買われる、ドイツ銀行は２．９％超の上げ 東京時間18:42現在 英ＦＴＳＥ100 8233.95（+52.48+0.64%） 独ＤＡＸ18449.80（+147.90+0.81%） 仏ＣＡＣ40 7409.25（+56.95+0.77%） スイスＳＭＩ 12005.36（+97.12+0.82%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【銀行株】 東京時間18:42現在 ＨＳＢＣ 660.80（+12.00+1.85%） バークレイズ223.20（+2.35+1