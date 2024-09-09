上官のパワーハラスメントを匿名通報したところ情報を漏らされ、不利益を被ったとして、北海道内の陸上自衛隊に所属する50代の男性自衛官が国に220万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、札幌地裁（吉川昌寛裁判長）であった。国側は男性の上官が「通報というテロ行為をする者は許すわけにはいかない」などと発言して自白を強要したことを認める一方、賠償額については争う姿勢を示した。【図でチェック】パワハラに