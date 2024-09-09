旧優生保護法（1948〜96年）下の強制不妊手術を巡り、超党派議員連盟のプロジェクトチーム（PT）は9日、新法での被害認定の仕組みについて、こども家庭庁に設置する審査会が担う方針を確認した。補償金を請求する被害者を各地の弁護士会が支援することでも一致した。【写真】「優生手術の必要を認められる」当時の資料PTは同日、国会内で会合を開いた。今回の新法では、強制不妊手術を受けた人だけでなく、人工妊娠中絶を強