9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比180円高の3万6420円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万6215.75円に対しては204.25円高。出来高は4928枚となっている。 TOPIX先物期近は2598ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.27ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物