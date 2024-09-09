パリパラリンピックは８日（日本時間９日未明）、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われ、１２日間の日程を終えた。次回２０２８年大会は米ロサンゼルスで開催される。ウクライナ選手団は、開会式に続いて場内の大きな拍手を集めた。メダル獲得数で５位の計８２個を獲得。個人と団体を合わせて銀１個、銅２個に輝いた車いすフェンシング女子のオレナ・フェドテセエワは、言った。「１年前に出産し、母と選手の両立