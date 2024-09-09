コンテンツ産業の活性化に向けた官民会議の初会合で写真に納まる（前列左から）映画監督の山崎貴さん、是枝裕和さん、岸田首相、俳優の大沢たかおさんら＝9日午前、首相官邸政府は9日、映画やアニメ、ゲームなどコンテンツ産業の活性化に向けた官民会議の初会合を官邸で開いた。クリエーターの長時間労働や低賃金といった問題を抱える制作現場の働き方改善に向け、政府の支援を強化するのが狙い。今後は輸出拡大の方策も検討する