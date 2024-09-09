【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・高橋宏斗―ヤクルト・ヤフーレ（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・青柳晃洋―ＤｅＮＡ・東克樹（１８時・甲子園）◆広島・森下暢仁―巨人・菅野智之（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・伊藤大海―西武・高橋光成（１８時・エスコンＦ）◆楽天・古謝樹―ソフトバンク・石川柊太（１８時・楽天モバイル）◆オリックス・エスピノーザ―ロッテ・唐川侑己