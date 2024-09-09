中華文明の魅力伝える北京民族文化宮博物館を訪ねて3日、民族文化宮博物館の正門。（北京＝新華社配信/張弘吏）【新華社北京9月9日】中国北京市の北京民族文化宮は1959年10月6日に完成し、一般公開された。「民族文化の宮殿」「民族典籍の宮」「民族の家」の名でも知られ、中国少数民族の文化財や古文書、文献、美術作品が種類・数共に最も豊富な専門機関の一つとなる。付属施設の民族文化宮博物館は、少数民族の歴史的文化