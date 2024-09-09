日本サッカー協会(JFA)は9日、10日から16日に新潟県で行われる「第26回国際ユースサッカーin新潟」に臨むU-17日本代表において、大津高DF村上慶を追加招集することを発表した。同大会で日本は12日にU-17ペルー代表、14日にU-17アメリカ代表、16日に新潟県選抜戦と対戦する。