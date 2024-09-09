■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (9348) ｉｓｐａｃｅ 東証グロース [ 分析中 ] (4268) エッジテクノロジー 東証グロース [ 割高 ] (7353) ＫＩＹＯラーニング 東証グロース [ 割安 ] (4436) ミンカブ 東証グロース [ 割安 ] (9468) ＫＡＤＯＫＡＷＡ 東証プライム [ 割