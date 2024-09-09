テレビ朝日開局65周年記念『祝! 内村光良還暦祭り 内村プロデュース復活SP!!』(9月28日22:00〜)に出演する「内P見てた芸人」12人が9日に発表された。『祝! 内村光良還暦祭り 内村プロデュース復活SP!!』より＝テレビ朝日提供○■19年ぶり『内P』に総勢30人の芸人たちが駆けつけるこの秋、テレビ朝日開局65周年記念『祝! 内村光良還暦祭り 内村プロデュース復活SP!!』と題し、還暦を迎える内村を祝うべく、豪華芸人たちが大集結する