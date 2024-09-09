香川県池田豊人 知事 香川県知事に就任して9月4日で2年を迎えた池田豊人知事が、これまでの任期を振り返りました。 （香川県／池田豊人 知事）「前半の反省でございますが、最も大きいものは人口減少のペースを減速できなかったことです」 8月1日時点の香川県の人口は推計91万8348人で、2年間で約1万6000人、1.7％減りました。池田知事が就任する前の2年間の1.6％減よりも悪くなっています。 池田知事は「い
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