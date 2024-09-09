東京・明治神宮外苑の再開発事業に関し、事業者の三井不動産は９日、樹木の伐採本数を１２４本減らすなど計画の見直し案をまとめ、東京都に報告したと発表した。伐採本数をこれまでの７４３本から６１９本に削減する。神宮外苑のシンボルとなっているイチョウ並木は伐採せず、新施設との間隔を広げて生育環境の確保に努める。見直し案では、新ラグビー場などの施設計画を一部変更し、樹木の保存や移植ができないか検討したほか