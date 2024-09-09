全国で、介護業界向けの研修会を企画・運営する日本通所ケア研究会は、2024年11月1日(金)〜3日(日)に「第22回日本通所ケア研究大会(合同開催)第19回認知症ケア研修会in福山／第1回総合事業・ケアマネ研修大会」を開催します。 第22回日本通所ケア研究大会 第19回認知症ケア研修会in福山 テーマ： 通所系サービスのこれからを考える〜岐路に立つ介護保険サービス〜主催： 日本通所ケア研究会／福山認知症